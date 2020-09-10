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«Как перед концом света»: в США небо стало оранжевым из-за лесных пожаров 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В США приготовились к концу света
Фото: globallookpress.com
В Соединённых Штатах небо над Калифорнией стало оранжевым из-за лесных пожаров.
Необычный цвет объясняется скоплением частиц дыма, принесённого из северной части штата. Они пропускают лишь красный, оранжевый и жёлтый свет, а синий рассеивают, уточнили в местном Управлении по качеству воздуха.
Необычное явление запечатлели жители Сан-Франциско, Окленда и Беркли.

Как перед концом света, — написали в социальной сети очевидцы, опубликовав видео и фото.

Как писал NEWS.ru, в округе Сан-Диего штата Калифорния была объявлена эвакуация жителей из-за масштабных лесных пожаров. Эвакуация связана с высокой скоростью распространения пожара. За несколько часов площадь горящего леса выросла в три с лишним раза: с 121 га до 404 га. Для борьбы со стихией в зону пожара было направлено большое количество пожарных подразделений, наземной и воздушной техники.
Крупнейшие очаги лесных пожаров находятся недалеко от Сан-Франциско. Общая площадь возгорания составила рекордные за всю историю наблюдений 930 тыс. гектаров. В данное время известно об 11 погибших.
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Комментарии 9
Пожары , Происшествия , США
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