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В Иркутской области потушены все лесные пожары 

Мир24 35 минут назад
В Иркутской области потушены все лесные пожары
Фото: Пресс-служба МЧС России
Иркутскую область полностью освободили от лесных пожаров. Причиной их возникновения считают грозы и человеческий фактор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На момент утра 10 сентября на территории Иркутской области нет лесных пожаров. 9 сентября специалисты ликвидировали два пожара в лесах Киренского района, площадь которых составляла 205 гектаров.
На момент 1 сентября лесные пожары в Иркутской области занимали площадь в 41 138 гектаров, в регионе были введены высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. К 7 сентября площадь горящих лесов снизилась до 195 гектаров.
В Министерстве лесного комплекса Иркутской области добавили, что причиной около 3% лесных пожаров являются поджоги, а основные причины — человеческий фактор (сжигание мусора, разведение костров) и сухие грозы.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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