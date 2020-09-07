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Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве 

RT на русском и ещё 3 38 минут назад
Три человека погибли при пожаре в Москве
Фото: РИА Новости
Три человека погибли в результате пожара в квартире в Москве на ул. Зеленоград, сообщает ГУ МЧС по столице.

«В 05:16 прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован на площади 50 кв. м.
При проливке и разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших.
Ранее крупный пожар на промышленной площадке в Свердловской области был локализован на площади 1000 кв. м.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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