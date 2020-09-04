Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров 

RT на русском 42 минуты назад
В Харьковской области объявили ЧС из-за лесных пожаров
Фото: © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
В Харьковской области было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за лесных пожаров.
Как указывает «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, решение было принято в связи с масштабным пожаром, бушующим на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

«Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», — написал Кучер на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в трёх районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
RT на русском: последние новости
Число жертв пожара в Махачкале возросло до пяти Число жертв пожара в Махачкале возросло до пяти Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 170 га Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки
Пожары , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
«Валите отсюда!» Еврейский вопрос взбудоражил Украину
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение