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Семья пожарного погибла в горящем доме, пока он сам тушил лес за городом 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Семья пожарного погибла в горящем доме, пока он тушил лес
Фото: pixabay.com
В загоревшемся жилище в Вашингтоне скончались молодая супруга пожарного и трое его детей.
Семья американского пожарного Рауля Гарсиа погибла в огне во время его смены. Трагедия произошла в Вашингтоне ночью в четверг.
Пока сотрудник экстренной службы боролся с пламенем, охватившим лес на территории округа Оканоган за городом, в его доме умирали жена и трое детей.
Жилище, расположенное в парке передвижных домов Green Acres на проспекте Бабс, загорелось приблизительно в час ночи по местному времени.
После ликвидации пламени на месте возгорания прибывшая на вызов команда пожарной службы обнаружила тела 32-летней супруги Рауля Гарсиа и его детей 17, 15 и шестилетнего возраста. О трагической истории пишет Newsweek.
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Пожары , Происшествия , Newsweek
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