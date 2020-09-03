Семья пожарного погибла в горящем доме, пока он тушил лес

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В загоревшемся жилище в Вашингтоне скончались молодая супруга пожарного и трое его детей.

Семья американского пожарного Рауля Гарсиа погибла в огне во время его смены. Трагедия произошла в Вашингтоне ночью в четверг.

Пока сотрудник экстренной службы боролся с пламенем, охватившим лес на территории округа Оканоган за городом, в его доме умирали жена и трое детей.

Жилище, расположенное в парке передвижных домов Green Acres на проспекте Бабс, загорелось приблизительно в час ночи по местному времени.

После ликвидации пламени на месте возгорания прибывшая на вызов команда пожарной службы обнаружила тела 32-летней супруги Рауля Гарсиа и его детей 17, 15 и шестилетнего возраста. О трагической истории пишет Newsweek.