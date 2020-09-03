Площадь пожаров в Ростовской области резко выросла

"По состоянию на 22.00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 гектара", — говорится в сообщении.

Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 гектара. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 гектаров.

В то же время пресс-служба МЧС России сообщила, что угроза перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты Ростовской области снята.