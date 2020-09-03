Площадь пожаров в Ростовской области резко выросла

Площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области выросла почти до 522 гектаров, сообщает ГУМЧС России по региону.
"По состоянию на 22.00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 гектара", — говорится в сообщении.
Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 гектара. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе: здесь происходит горение лесного массива на площади около 500 гектаров.
В то же время пресс-служба МЧС России сообщила, что угроза перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты Ростовской области снята.
"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", — говорится в сообщении.