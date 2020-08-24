Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал местных жителей бежать из штата из-за пожаров. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьезно», — заявил губернатор штата.

Бригады местных пожарных пытаются потушить очаги возгорания в течение недели, однако им не хватает ресурсов. В результате рекордных по масштабам пожаров погибло уже шесть человек, пострадали 43 жителя и было разрушено около 500 домов.

В сети стали появляться кадры из охваченной огнем Калифорнии. Один из жителей снял на видео поездку по дороге окруженной настоящей стеной огня. Другой очевидец выложил в интернет кадры редчайшего огненного торнадо.

Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий.

Пожары охватили 500 тысяч гектаров леса в Калифорнии. Температура в штате держится на уровне 37 градусов по Цельсию.