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Жителей Калифорнии призвали бежать от пожаров 

Александр Котлеткин 1 час назад
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал местных жителей бежать из штата из-за пожаров. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Мы понимаем всю серьезность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьезно», — заявил губернатор штата.
Бригады местных пожарных пытаются потушить очаги возгорания в течение недели, однако им не хватает ресурсов. В результате рекордных по масштабам пожаров погибло уже шесть человек, пострадали 43 жителя и было разрушено около 500 домов.
В сети стали появляться кадры из охваченной огнем Калифорнии. Один из жителей снял на видео поездку по дороге окруженной настоящей стеной огня. Другой очевидец выложил в интернет кадры редчайшего огненного торнадо.
Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий.
Пожары охватили 500 тысяч гектаров леса в Калифорнии. Температура в штате держится на уровне 37 градусов по Цельсию.
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Пожары , Фото , Гэвин Ньюсом
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