Пожар произошел в автобусе на северо-востоке столицы 

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В столичном районе Медведково загорелся автобус, возгорание уже ликвидировано, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 18 по улице Широкой произошло возгорание маршрутного автобуса №618 по всей площади (порядка 20 квадратных метров)", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в автобусе находились два пассажира. Они не пострадали, добавил источник.

10 августа несколько автобусов загорелись в подмосковных Люберцах. ЧП произошло в поселке Малаховка возле дома 3а по Касимовскому шоссе. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.