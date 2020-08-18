«Слышали хлопок»: в Москве горит ангар

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«Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м», — сказал собеседник агентства.

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Агентство «Москва»: последние новости

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Разлив воды произошел во время проведения гидравлических испытаний на 8-й улице Текстильщиков