Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Площадь пожара в ангаре на севере Москвы увеличилась до 400 кв. м 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Слышали хлопок»: в Москве горит ангар
Фото: ТАСС
Площадь возгорания в ангаре на севере столицы возросла до 400 кв. м, сообщил Агентству городских новостей «Москва источник в экстренных службах города.

«Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 3а произошло возгорание ангара на территории недействующего завода железо-бетонных изделий. Очевидцы сообщили, что «слышали хлопок». В пресс-службе столичного главка МЧС Агентству «Москва» подтвердили факт возгорания и добавили, что информации о пострадавших не поступало.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Агентство «Москва»: последние новости
Пятерых человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы Пятерых человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы Студентка пострадала при пожаре в общежитии МГУТУ имени Разумовского на севере Москвы Студентка пострадала при пожаре в общежитии МГУТУ имени Разумовского на севере Москвы Разлив воды произошел во время проведения гидравлических испытаний на 8-й улице Текстильщиков Разлив воды произошел во время проведения гидравлических испытаний на 8-й улице Текстильщиков
Пожары , Происшествия , МЧС , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
Видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Россиянам раскрыли смертельную опасность отдыха в Турции
01:27
Россиянам раскрыли смертельную опасность отдыха в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение