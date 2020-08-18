«Слышали хлопок»: в Москве горит ангар

Площадь возгорания в ангаре на севере столицы возросла до 400 кв. м, сообщил Агентству городских новостей «Москва источник в экстренных службах города.
«Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 3а произошло возгорание ангара на территории недействующего завода железо-бетонных изделий. Очевидцы сообщили, что «слышали хлопок». В пресс-службе столичного главка МЧС Агентству «Москва» подтвердили факт возгорания и добавили, что информации о пострадавших не поступало.