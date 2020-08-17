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Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в Подмосковье 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
ЧП в Подмосковье: погиб ребенок
Фото: ТАСС
Пожарные обнаружили на месте возгорания в частном доме в Подмосковье тело ребенка. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.
После пожара судьба ребенка оставалась неизвестной.

"Девочка 2009 года рождения найдена погибшей", — сказал собеседник агентства.

Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все они получили ожоги, двое из них, включая ребенка, — до 90% поверхности тела.
Пожар произошел около 06:00 мск в селе Верзилово. Всего в доме находились шесть человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано.
ТАСС: последние новости
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Пожары , Происшествия , Московская область
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