Женщина и дети получили 90% ожогов в Подмосковье

Женщина и двое детей пострадали при пожаре в селе Вемилово в Ступинском районе Московской области . Около 6:00 загорелся частный дом, в котором находились шесть человек.

Всех жильцов удалось спасти, но трое получили ожоги. Это 16-летний подросток, у которого обожжены руки, и женщина с ребёнком, получившие 90% ожогов тела. На данный момент пожар ликвидирован, выясняются его причины, сообщает ТАСС.

К тушению пожара привлекались три единицы техники и 11 человек. Дальнейшая информация по случившемуся уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самары. Сначала его площадь составляла 250 кв. м, но потом увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров, а огонь распространился уже на 10 жилых зданий.