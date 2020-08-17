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Женщина и ребёнок получили 90% ожогов при пожаре в Московской области 

News.ru 1 час назад
Женщина и дети получили 90% ожогов в Подмосковье
Фото: ТАСС
Женщина и двое детей пострадали при пожаре в селе Вемилово в Ступинском районе Московской области. Около 6:00 загорелся частный дом, в котором находились шесть человек.
Всех жильцов удалось спасти, но трое получили ожоги. Это 16-летний подросток, у которого обожжены руки, и женщина с ребёнком, получившие 90% ожогов тела. На данный момент пожар ликвидирован, выясняются его причины, сообщает ТАСС.
К тушению пожара привлекались три единицы техники и 11 человек. Дальнейшая информация по случившемуся уточняется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самары. Сначала его площадь составляла 250 кв. м, но потом увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров, а огонь распространился уже на 10 жилых зданий.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Московская область
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