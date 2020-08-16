Ангар и грузовой автомобиль загорелись в Москве

На северо-востоке столицы пожар произошел в металлическом ангаре, где хранились деревянные полеты. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 16 августа, на Алтуфьевском шоссе.
Рядом с ангаром загорелась грузовая машина и резиновые покрышки. Огонь распространился на площади в 90 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, сообщает РЕН ТВ.
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