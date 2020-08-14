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Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком
Фото: Москва24
Улицу в московском районе Текстильщики затопило горячей водой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.
"На 8-й улице Текстильщиков произошло разлитие воды во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону", — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства, на место оперативно прибыли сотрудники городских экстренных служб. На данный момент затопление устранено.
В начале июля в торговом центре «Европолис» на проспекте Мира прорвало трубу. На место оперативно прибыли коммунальщики.
В мае в Москве локализовали утечку воды на Рябиновой улице. Как рассказали спасатели, отключать водоснабжение на время ликвидации аварии не потребовалось.
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