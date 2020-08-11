Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве 

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пожарные спасли пятерых человек при возгорании квартиры на востоке столицы, пожар потушен, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"11 августа в 13:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Бирюсинка, 10, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на десятом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 25 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры был спасен один человек и передан наряду скорой помощи для осмотра. Из соседних квартир спасены еще четыре человека", — рассказали в пресс-службе. В 13:26 возгорание ликвидировано.