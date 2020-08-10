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Дачу Пастернака отреставрируют 

Theartnewspaper.ru 4 часа назад
Дачу Пастернака отреставрируют
Фото: Theartnewspaper.ru
Здание приведут в порядок и приспособят к современному использованию в ближайшее время.
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