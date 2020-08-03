В России потушили 41 лесной пожар за сутки

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Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров в России на площади более чем 5,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 августа в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 5 676 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение.

К концу суток в России действовал 61 лесной пожар, который активно тушили.

Ранее стало известно, что Якутск в субботу, 1 августа, окутан дымом от лесных пожаров.