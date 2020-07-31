База отдыха с туристами горела в Алтайском крае

Деревянное здание базы отдыха загорелось на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края. В этот момент там находились туристы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Покинуть строение смогли 25 человек, двое пострадали и были доставлены в больницу. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило от очевидца. К моменту прибытия пожарных открытым огнём горело двухэтажное здание.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. К тушению пожара привлекались пять расчётов, 19 человек личного состава. Распространения огня на соседние строения не допущено. На месте работает пожарно-техническая лаборатория, которая выясняет причину возгорания.