Виновников пожаров задумали жестоко наказывать в РФ

Депутаты Госдумы предложили изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошёл пожар. Отмечается, что речь идёт о ландшафтных пожарах.

Как сообщил автор инициативы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин , сейчас Госдума прорабатывает законодательство. Он подчеркнул, что ландшафтные пожары частое явление для России . они происходят ежегодно. такие пожары возникают. когда фермер хочет сэкономить на очистке участка от прошлогодней растительности и просто её поджигает, в результате чего, пожар может распространиться по сухой траве за пределы участка на большие расстояния, и может перерасти в более масштабный пожар, сообщает РИА Новости.

Одна из вещей, которая требуется, — это изъятие земельных участков у горе-фермеров, которые поджигают собственные угодья. Это вещь реально существующая, крайне распространенная

Если не соблюдаются противопожарные мероприятия и при этом возгорание происходит именно отсюда, то должна быть возможность у государства провести изъятие. Потому что опыт показывает, что, как правило, горит с одних и тех же точек каждый год, — пояснил Олег Шеин.

Проектом предполагается ввести понятие «ландшафтный пожар», которого пока нет в законодательстве. Поправки планируют внести в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В Госдуму законопроект может поступить осенью 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2019 года в деревне Половинка под Омском загорелись порядка десяти дачных домиков из-за загоревшейся травы. Отмечается, что дачники сжигали траву на участках и сильный ветер перенёс огонь на дачные дома.