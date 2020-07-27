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Депутаты Госдумы предложили изымать земельные участки у виновников пожаров 

News.ru 40 минут назад
Виновников пожаров задумали жестоко наказывать в РФ
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/GlobalLookPress
Депутаты Госдумы предложили изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошёл пожар. Отмечается, что речь идёт о ландшафтных пожарах.
Как сообщил автор инициативы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин, сейчас Госдума прорабатывает законодательство. Он подчеркнул, что ландшафтные пожары частое явление для России. они происходят ежегодно. такие пожары возникают. когда фермер хочет сэкономить на очистке участка от прошлогодней растительности и просто её поджигает, в результате чего, пожар может распространиться по сухой траве за пределы участка на большие расстояния, и может перерасти в более масштабный пожар, сообщает РИА Новости.
Одна из вещей, которая требуется, — это изъятие земельных участков у горе-фермеров, которые поджигают собственные угодья. Это вещь реально существующая, крайне распространенная
Если не соблюдаются противопожарные мероприятия и при этом возгорание происходит именно отсюда, то должна быть возможность у государства провести изъятие. Потому что опыт показывает, что, как правило, горит с одних и тех же точек каждый год, — пояснил Олег Шеин.
Проектом предполагается ввести понятие «ландшафтный пожар», которого пока нет в законодательстве. Поправки планируют внести в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В Госдуму законопроект может поступить осенью 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2019 года в деревне Половинка под Омском загорелись порядка десяти дачных домиков из-за загоревшейся травы. Отмечается, что дачники сжигали траву на участках и сильный ветер перенёс огонь на дачные дома.
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Комментарии 2
Пожары , Политика , Происшествия , Олег Шеин , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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