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Режим ЧС в лесах ввели в крупном районе Чукотки из-за пожаров

Мир24иещё 3
1 час назад
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за угрозы распространения лесных пожаров. За последние три дня площадь возгорания возросла с 18 тысяч гектар до 44,5 тысяч гектар, сообщает ТАСС со ссылкой на окружное правительство.
В районе Чукотки введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Пресс-служба МЧС РоссииПресс-служба МЧС России
Отмечается, что за прошедшие выходные площадь пожаров увеличилась почти вдвое. Для оперативной ликвидации огня в район запросили дополнительные силы ФБУ «Авиалесоохрана».
«Начинается вторая волна лесных пожаров. Тундра и леса сухие, установилась жаркая погода. Класс пожарной опасности вновь повысился до третьего, с переходом к четвертому», – сообщается на странице правительства округа в соцсети.
С начала пожароопасного сезона этого года на Чукотке потушили более 68 лесных пожаров – их общая площадь превысила 214 тысяч гектар. Напомним, недавно сообщалось, что на Чукотке ликвидированы все лесные пожары.
Ранее в Якутии за сутки площадь лесных пожаров выросла на 30 тысяч гектаров. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, отмечали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
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Пожары,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС
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