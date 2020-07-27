В районе Чукотки введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за угрозы распространения лесных пожаров. За последние три дня площадь возгорания возросла с 18 тысяч гектар до 44,5 тысяч гектар, сообщает ТАСС со ссылкой на окружное правительство.

Фото: Пресс-служба МЧС России Пресс-служба МЧС России

Отмечается, что за прошедшие выходные площадь пожаров увеличилась почти вдвое. Для оперативной ликвидации огня в район запросили дополнительные силы ФБУ «Авиалесоохрана».

«Начинается вторая волна лесных пожаров. Тундра и леса сухие, установилась жаркая погода. Класс пожарной опасности вновь повысился до третьего, с переходом к четвертому», – сообщается на странице правительства округа в соцсети.

С начала пожароопасного сезона этого года на Чукотке потушили более 68 лесных пожаров – их общая площадь превысила 214 тысяч гектар. Напомним, недавно сообщалось, что на Чукотке ликвидированы все лесные пожары.