В районе Чукотки введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Билибинском районе Чукотки из-за угрозы распространения лесных пожаров. За последние три дня площадь возгорания возросла с 18 тысяч гектар до 44,5 тысяч гектар, сообщает ТАСС со ссылкой на окружное правительство.
Фото: Пресс-служба МЧС РоссииПресс-служба МЧС России
Отмечается, что за прошедшие выходные площадь пожаров увеличилась почти вдвое. Для оперативной ликвидации огня в район запросили дополнительные силы ФБУ «Авиалесоохрана».
«Начинается вторая волна лесных пожаров. Тундра и леса сухие, установилась жаркая погода. Класс пожарной опасности вновь повысился до третьего, с переходом к четвертому», – сообщается на странице правительства округа в соцсети.
С начала пожароопасного сезона этого года на Чукотке потушили более 68 лесных пожаров – их общая площадь превысила 214 тысяч гектар. Напомним, недавно сообщалось, что на Чукотке ликвидированы все лесные пожары.
Ранее в Якутии за сутки площадь лесных пожаров выросла на 30 тысяч гектаров. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, отмечали в пресс-службе главного управления МЧС России
по региону.