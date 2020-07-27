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В России ликвидировали 66 природных пожаров за сутки 

RT на русском и ещё 2 56 минут назад
В России ликвидировали десятки природных пожаров за сутки
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 66 природных пожаров на площади более 1 тыс. га. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.07.2020 в России ликвидировано 66 лесных пожаров на 1 057 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к 0:00 27 июля на российской территории действовали 148 лесных пожаров, которые активно тушили.
Ранее в МЧС рассказали о ситуации с тушением возгорания в заповеднике «Денежкин камень» в Свердловской области.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости
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