Как уберечься от удара молнии

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По мнению специалистов ведомства, чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься спортом и находиться вблизи деревьев. При грозовом фронте в сельской местности необходимо закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, а также окна и двери.

Кроме того, специалисты МЧС предупредили, что во время грозы нельзя близко подходить к окну, электропроводке и антенне. По возможности стоит выключить телевизор и другие электробытовые приборы.

В МЧС добавили, что от удара молнии не нужно прятаться возле высоких деревьев. При грозе лучше всего отойти подальше от берега и спуститься с возвышенного места в низину, сообщает радио Sputnik.