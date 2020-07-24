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Специалисты МЧС рассказали, как уберечься от удара молнии 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Как уберечься от удара молнии
Фото: pixabay.com
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По мнению специалистов ведомства, чтобы уберечься от удара молнии, во время грозы не нужно растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься спортом и находиться вблизи деревьев. При грозовом фронте в сельской местности необходимо закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, а также окна и двери.
Кроме того, специалисты МЧС предупредили, что во время грозы нельзя близко подходить к окну, электропроводке и антенне. По возможности стоит выключить телевизор и другие электробытовые приборы.
В МЧС добавили, что от удара молнии не нужно прятаться возле высоких деревьев. При грозе лучше всего отойти подальше от берега и спуститься с возвышенного места в низину, сообщает радио Sputnik.
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Пожары , Другое , Общество , МЧС , ИА Sputnik
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