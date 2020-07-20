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Задержанному после митинга в поддержку Фургала во Владивостоке назначили пять суток ареста 

ТАСС и ещё 1 7 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил местному жителю Антону Расину, задержанному после прошедшего в воскресенье несогласованного митинга в поддержку арестованного главы Хабаровского края Сергея Фургала, пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС рассказала защитник Расина Виктория Нефедова.
"В отношении Расина было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сегодня в суде это дело было рассмотрено, суд определил наказание в виде административного ареста на пять суток", — рассказала адвокат.
По неподтвержденной пока информации, отметила она, на Расина также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения собрания").
Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 18 и 19 июля немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке, после них трое участников были привлечены в административной ответственности.
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Пожары , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Хабаровский Край
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