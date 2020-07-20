ВЛАДИВОСТОК , 20 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил местному жителю Антону Расину, задержанному после прошедшего в воскресенье несогласованного митинга в поддержку арестованного главы Хабаровского края Сергея Фургала , пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС рассказала защитник Расина Виктория Нефедова.

"В отношении Расина было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сегодня в суде это дело было рассмотрено, суд определил наказание в виде административного ареста на пять суток", — рассказала адвокат.

По неподтвержденной пока информации, отметила она, на Расина также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения собрания").

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 18 и 19 июля немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке, после них трое участников были привлечены в административной ответственности.