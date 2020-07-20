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На Чукотке потушили все лесные пожары 

ТК «Звезда» и ещё 2 39 минут назад
На Чукотке потушили все лесные пожары
Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
Для помощи в тушении лесных пожаров на Чукотку специально были направлены сотрудники «Авиалесоохраны»
В настоящее время на территории Чукотки, где недавно были охвачены огнем огромные пространства природных территорий, потушены все лесные пожары. Такую информацию предоставляет региональный департамент природных ресурсов и экологии.
Всего за «пожароопасный сезон» текущего года специалисты нашли и ликвидировали 68 лесных пожаров.
Площадь возгорания за этот же период составила 214 819 гектаров, из которых на 52 370 удалось потушить огонь силами «Базы авиационной охраны лесов» и «Авиалесоохраны». Последняя предоставила Чукотскому АО 50 сотрудников для помощи в устранении пожаров.
В связи с распространением огня режим ЧС был объявлен в Анадырском и Билибинском районах. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации снят и действующие лесные пожары отсутствуют.
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Пожары , Происшествия
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