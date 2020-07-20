На Чукотке потушили все лесные пожары 

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Для помощи в тушении лесных пожаров на Чукотку специально были направлены сотрудники «Авиалесоохраны»

В настоящее время на территории Чукотки, где недавно были охвачены огнем огромные пространства природных территорий, потушены все лесные пожары. Такую информацию предоставляет региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Всего за «пожароопасный сезон» текущего года специалисты нашли и ликвидировали 68 лесных пожаров.

Площадь возгорания за этот же период составила 214 819 гектаров, из которых на 52 370 удалось потушить огонь силами «Базы авиационной охраны лесов» и «Авиалесоохраны». Последняя предоставила Чукотскому АО 50 сотрудников для помощи в устранении пожаров.

В связи с распространением огня режим ЧС был объявлен в Анадырском и Билибинском районах. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации снят и действующие лесные пожары отсутствуют.