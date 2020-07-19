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В российском регионе горящую свалку начали тушить глиной 

Lenta.ru и ещё 5 38 минут назад
В российском регионе горящую свалку тушат глиной
Фото: РИА Новости
Пожарные приступили к ликвидации возгорания на несанкционированной свалке в Ингушетии. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Минприроды Ингушетии.
Площадь свалки составляет около трех гектаров. Для тушения силы пожарной охраны используют глину.
Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с ликвидацией пожара на личном контроле. На место происшествия прибыли представители местных властей.
Ранее поступили сообщения о том, что спасатели не смогли за шесть суток потушить лесные пожары и ликвидировать очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. По заявлению властей, радиационная обстановка на всех пунктах оставалась стабильной, тенденция к росту выявлена не была.
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Пожары , Происшествия , Новости регионов , Пожар во Владимире , Владимир Сластенин , Республика Ингушетия
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