В российском регионе горящую свалку тушат глиной

Пожарные приступили к ликвидации возгорания на несанкционированной свалке в Ингушетии . Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Минприроды Ингушетии.

Площадь свалки составляет около трех гектаров. Для тушения силы пожарной охраны используют глину.

Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с ликвидацией пожара на личном контроле. На место происшествия прибыли представители местных властей.

Ранее поступили сообщения о том, что спасатели не смогли за шесть суток потушить лесные пожары и ликвидировать очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. По заявлению властей, радиационная обстановка на всех пунктах оставалась стабильной, тенденция к росту выявлена не была.