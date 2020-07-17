В Челябинске загорелся производственный цех 

Сотрудники МЧС Челябинске выехали на тушение производственного цеха. Минэкологии к месту ЧП направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной, сообщил журналистам заместитель министра экологии региона Виталий Безруков

"В районе Челябинского завода ЖБИ на улице Валдайской сильное возгорание одного из производственных цехов. По предварительным данным, в цехе хранились нефтепродукты и велась обработка древесины. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии региона направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной", — сообщил Безруков.

По его словам, сейчас дым идет в сторону промзоны и не задевает жилые районы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области ТАСС сообщили, что сотрудники выехали на пожар. Всего на тушение направились четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Других подробностей пока нет.