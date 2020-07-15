В жилом доме Петербурга произошло ЧП

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Спасатели тушат пожар в доме на Краснопутиловской улице в Петербурге . Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №108 по улице Краснопутиловская поступило в 7.54 мск.

Возгорание произошло на площади 80 кв.метров, в квартире на первом этаже. К 8.34 пожар был локализован.

При этом в МЧС заявили, что сведения о пострадавших уточняются.

По данным Telegram-канала «Подъем!», в здании расположена кулинарная школа, где, по предварительным данным, мог взорваться газ.

«Очевидцы сообщили, что люди пытались покинуть здание самостоятельно до прибытия МЧС через окна и балконы, но в итоге спасателям все же пришлось эвакуировать жильцов дома. Один человек пострадал, он в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении канала.

«Рамблер» писал, что ранее в трехэтажном офисном здании в центре Москвы произошел пожар. По данным МЧС, загорелась кровля на площади 200 кв. метров.