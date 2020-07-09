Огонь вспыхнул на нефтебазе в Казани 

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Пламя охватило кровлю пустого ангара и административного здания.

Казани в пустующем складском помещении и одном из административных зданий, принадлежащих компании «Татнефтепродукт», произошел пожар. Информация о возгорании дошла до аварийных служб вечером 8 июля, приблизительно в 22.00.

У одноэтажного здания размером 15 на 30 метров, а также близлежащего ангара примерно того же размера воспламенилась кровля.

Как сообщает отделение МЧС по Татарстану, воспламенение зданий филиала «Казаньнефтепродукта» не угрожает сохранности сырья. На данный момент риски перекидывания огня на резервуары с нефтяным сырьем отсутствуют.

В 23.24 на место происшествия для помощи с устранением возгорания был отправлен пожарный поезд.

Общая площадь пожара, которому после оценки приехавших специалистов был присвоен третий ранг, по предварительной информации составляет 1,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлечены 96 человек и 31 единица техники.