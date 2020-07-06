80 природных пожаров потушили в РФ за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки смогли ликвидировать 80 лесных пожаров. В Авиалесоохрана рассказали, что общая площадь потушенных участков составляет порядка 2,3 тысячи гектаров, сообщает РИА «Новости».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 2 362 гектаров», — говорится в официальном сообщении службы.

Уточняется, что сейчас на территории России зафиксировано 246 лесных пожаров на площади 140 073 гектара. Наибольшая площадь возгораний отмечается в Красноярском крае, там действовало 94 пожара на площади более 59,9 тысячи гектаров.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в лесах Иркутской области введен режим ЧС. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.