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За сутки в России потушили 80 природных пожаров 

Мир24 29 минут назад
80 природных пожаров потушили в РФ за сутки
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова,
Лесопожарные службы в России за сутки смогли ликвидировать 80 лесных пожаров. В Авиалесоохрана рассказали, что общая площадь потушенных участков составляет порядка 2,3 тысячи гектаров, сообщает РИА «Новости».
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 2 362 гектаров», — говорится в официальном сообщении службы.
Уточняется, что сейчас на территории России зафиксировано 246 лесных пожаров на площади 140 073 гектара. Наибольшая площадь возгораний отмечается в Красноярском крае, там действовало 94 пожара на площади более 59,9 тысячи гектаров.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что в лесах Иркутской области введен режим ЧС. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости
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