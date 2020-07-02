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В регионе РФ введен режим ЧС 

Алиса Селезнёва и ещё 1 17 минут назад
В регионе РФ введен режим ЧС
Фото: РИА Новости
Глава республики Айсен Николаев подписал сегодня указ о введении на территории Якутии режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении на Официальном информационном портале региона.
«В республике принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 га. Из них локализовано пять пожаров на территории Кобяйского, Олёкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 га. За прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 153 га», — говорится в сообщении.
Глава республики поручил правительству «принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам» и взял на себя контроль по исполнению указа.
«Рамблер» писал, что на севере России установилась очень жаркая погода и в Заполярье выросла площадь лесных пожаров.
По данным The New York Times, уже многих лет климат в Арктике становится все более и более мягким, а в самом северном городе Якутии — Верхоянске — в этом году была зафиксирована температура в плюс 37 градусов.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия)
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