В регионе РФ введен режим ЧС 

Глава республики Айсен Николаев подписал сегодня указ о введении на территории Якутии режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении на Официальном информационном портале региона.

«В республике принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 га. Из них локализовано пять пожаров на территории Кобяйского, Олёкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов на площади 201 га. За прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 153 га», — говорится в сообщении.

Глава республики поручил правительству «принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам» и взял на себя контроль по исполнению указа.

«Рамблер» писал, что на севере России установилась очень жаркая погода и в Заполярье выросла площадь лесных пожаров.

По данным The New York Times, уже многих лет климат в Арктике становится все более и более мягким, а в самом северном городе Якутии — Верхоянске — в этом году была зафиксирована температура в плюс 37 градусов.