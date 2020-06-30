Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе 

Парламентская газета 1 час назад
Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе
Фото: Парламентская газета
30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы.
Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар. На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, вошедшие в историю под названием «светлых ночей лета 1908 года».
Сейчас насчитывается около сотни теорий взрыва. Ученые столкнулись с главной загадкой тунгусского метеорита — над тайгой явно произошел мощный взрыв, поваливший лес на огромной площади, однако то, что его вызвало, не оставило никаких следов.
Природа Тунгусского феномена остается до настоящего времени точно не выясненной.
Место падения «Тунгусского метеорита» представляет исключительный интерес как единственный на Земном шаре район, дающий возможность непосредственного изучения экологических последствий космических катастроф.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Парламентская газета: последние новости
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл взрыв В жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл взрыв Бурматов оценил предложение о запрете регионам отказываться от тушения лесных пожаров Бурматов оценил предложение о запрете регионам отказываться от тушения лесных пожаров В Госдуме ждут отказа от зон, где можно не тушить пожары В Госдуме ждут отказа от зон, где можно не тушить пожары
Комментарии
Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
00:27
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение