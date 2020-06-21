Детский приют горит в Калининградской области 

Центр помощи детям «Наш дом» горит в Зеленоградске Калининградской области . Пожарные тушат возгорание на чердаке здания.

Пожар начался на чердаке спортзала, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в полночь. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю здания, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС

Пострадавших нет, дети и персонал эвакуированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ребёнок и взрослый погибли 20 июня в результате пожара в частном доме в Лежневском районе Ивановской области. ЧП произошло в деревне Малое Растилково в деревянном доме размером 8 на 6 метров.