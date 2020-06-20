Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России за сутки потушили 39 лесных пожаров 

Газета.Ru и ещё 2 36 минут назад
В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
Фото: РИА Новости
Российские спасатели за сутки потушили на территории страны 39 лесных пожаров площадью более 1,1 тыс. гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.06.2020 в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 1 137 гектаров", — сообщили в ведомстве.
Днем ранее спасатели сообщали о ликвидации 47 лесных возгораний.
В настоящее время на территории России действуют еще 47 пожаров в лесных массивах на площади 18 508 гектаров. Наибольшая площадь огня зафиксирована на Чукотке — 14,2 тыс. гектаров.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Газета.Ru: последние новости
На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Новое пожарное депо построят в Реутове к 2021 году Новое пожарное депо построят в Реутове к 2021 году Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут 20 июня Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут 20 июня
Пожары , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение