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Еще 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки 

Газета.Ru 1 час назад
Еще 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки
Фото: РИА Новости
Спасатели ликвидировали 47 лесных пожаров на площади 2 728 га за прошедшие сутки в России, говорится в сообщении "Авиалесоохраны", которое поступило в редакцию "Газеты.Ru".
По состоянию на 00.00, на территории страны оставались действовать 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет почти 17 тыс. га. В частности, пять возгораний на площади 9 773 га продолжают действовать в Чукотском автономном округе, семь пожаров площадью 3 924 га в Магаданской области, еще 11 пожаров на площади 3 045 га зафиксировали на Камчатке и т.д.
Всего помогают тушить лесные пожары почти 950 человек и 197 единиц специальной техники. На данный момент пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах страны.
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Пожары , Происшествия , Газета.Ru
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