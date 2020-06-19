Еще 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки 

Спасатели ликвидировали 47 лесных пожаров на площади 2 728 га за прошедшие сутки в России , говорится в сообщении "Авиалесоохраны", которое поступило в редакцию "Газеты.Ru".

По состоянию на 00.00, на территории страны оставались действовать 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет почти 17 тыс. га. В частности, пять возгораний на площади 9 773 га продолжают действовать в Чукотском автономном округе, семь пожаров площадью 3 924 га в Магаданской области, еще 11 пожаров на площади 3 045 га зафиксировали на Камчатке и т.д.

Всего помогают тушить лесные пожары почти 950 человек и 197 единиц специальной техники. На данный момент пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах страны.