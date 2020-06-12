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В России за сутки потушили 44 лесных пожара 

РИА Новости и ещё 6 31 минуту назад
В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Спасатели в России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара на площади около 650 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 36 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 июня 2020 года в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 648 гектаров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что к полуночи 12 июня в РФ действовал 21 лесной пожар на площади более 10,4 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади почти 8,7 тысячи гектаров.
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Пожары , Происшествия
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