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Площадь лесных пожаров на Чукотке выросла почти вдвое за сутки 

ТАСС 2 часа назад
Площадь лесных пожаров на Чукотке выросла
Фото: РИА Новости
Площадь лесных пожаров на контролируемой территории в Чукотском автономном округе за минувшие сутки выросла почти в два раза до 7,8 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сутками ранее площадь возгораний на Чукотке составляла 4 198 га.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 июня 2020 в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 523 га. На 00:00 мск 11 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 25 лесных пожаров на площади 9 272 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: два пожара на землях лесного фонда на площади 7 890 га (Чукотский автономный округ)", — говорится в сообщении.
Также большая площадь возгораний зафиксирована в Магаданской области — 1 082 га. В Ханты-Мансийском автономном округе горит 205 га лесов. Лесные пожары в Ямало-Ненецком АО, Республиках Коми и Башкортостане, а также в Камчатском, Красноярском, Пермском краях и Амурской области занимают мене 30 га.
На тушении задействовано 687 человек, 99 единиц техники, 70 воздушных судов на мониторинге и 19 на тушении. Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации, действующих режимов ЧС из-за огня нет. Особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ.
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Пожары , Происшествия , Чукотский Автономный Округ
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