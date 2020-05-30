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В Ульяновске горит кафе на площади 600 квадратных метров 

ТК «Звезда» и ещё 6 35 минут назад
В РФ горит кафе на площади 600 квадратных метров
Фото: одслушано Ульяновск ,Вконтакте
На момент возгорания кафе «7 Пятниц» не работало.
В Ульяновске загорелось кафе «7 Пятниц», которое находится по адресу ул. Серафимовича дом 21/3.
Огонь распространился на площадь 600 квадратных метров. Уточняется, что на момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пламя достигает в высоту с пятиэтажное здание. Густой черный дым поднимается еще выше. Рядом с огнем находятся деревья и линии электропередач.
К тушению пожара было привлечено 72 человека и 25 единиц техники. На данный момент, возгорание потушено, передает ТАСС.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Ульяновск
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