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Появилось видео c места пожара в российской деревянной церкви 

Lenta.ru 33 минуты назад
Появилось видео c места пожара в российской деревянной церкви в подмосковном Сергиевом Посаде. Запись опубликована в Telegram-канале 360tv.
На кадрах видно, что церковь практически полностью сгорела. Ранее сообщалось, что пожарные локализовали огонь на площади 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 06:10 по московскому времени. К моменту начала тушения огонь распространился по всей церкви.
Ранее во время пожара в больнице города Зеленодольска погибли три человека. Очевидцы рассказали, что в больнице наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым». Из здания было эвакуировано 88 человек.
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Пожары , Видео , Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье"
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