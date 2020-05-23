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Подготовлены предложения об ужесточении наказания за пожар по неосторожности 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Россиян захотели строже наказывать за пожары
Фото: РИА Новости
МЧС России подготовило предложения об ужесточении уголовного наказания за неосторожное обращение с огнём, приводящее к пожару.
«МЧС России подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по ужесточению ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК РФ, за действия, связанные с неосторожным обращением с огнём», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что ужесточение предусматривается за причинение пожара с большим материальным ущербом.
Уточняется, что данные меры включают в себя пожары в результате сжигания сухой травы.
Ранее стало известно, что при пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли три человека, ещё четыре человека пострадали, проведена эвакуация.
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Пожары , Общество , МЧС , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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