Россиян захотели строже наказывать за пожары

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МЧС России подготовило предложения об ужесточении уголовного наказания за неосторожное обращение с огнём, приводящее к пожару.

«МЧС России подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по ужесточению ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК РФ, за действия, связанные с неосторожным обращением с огнём», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что ужесточение предусматривается за причинение пожара с большим материальным ущербом.

Уточняется, что данные меры включают в себя пожары в результате сжигания сухой травы.

Ранее стало известно, что при пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли три человека, ещё четыре человека пострадали, проведена эвакуация.