В центральной части РФ опасаются торфяных пожаров

В ряде регионов в мае-июле ожидаются периоды с экстремально высокой температурой, но они будут не такими угрожающими, как в 2010 году.

«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — говорится в сообщении.

В ряде регионов в мае-июле ожидаются периоды с экстремально высокой температурой. Но благодаря холодному и дождливому маю, жаркие периоды не будут такими угрожающими, как были в 2010 году, пишет РИА Новости.