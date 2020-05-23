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Эксперты спрогнозировали торфяные пожары в центральной части России 

ТК «Звезда» 35 минут назад
В центральной части РФ опасаются торфяных пожаров
Фото: МЧС РФ
В ряде регионов в мае-июле ожидаются периоды с экстремально высокой температурой, но они будут не такими угрожающими, как в 2010 году.
В центральной части России, в том числе и на территории Московской области, сухая и жаркая погода может привести к торфяным пожарам. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», — говорится в сообщении.
В ряде регионов в мае-июле ожидаются периоды с экстремально высокой температурой. Но благодаря холодному и дождливому маю, жаркие периоды не будут такими угрожающими, как были в 2010 году, пишет РИА Новости.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет предстоящее лето в России. Ожидается, что в большинстве регионов температурный фон будет выше климатической нормы. В Минприроды считают, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.
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Пожары , Происшествия , Новости регионов , Человек года , ВНИИ Сигнал , Минприроды , РИА Новости , Московская область
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