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Названа предварительная причина пожара в больнице Татарстана 

Газета.Ru и ещё 6 43 минуты назад
Названа предварительная причина ЧП в больнице Татарстана
Фото: ТАСС
Причиной возникновения пожара в Зеленодольской центральной районной больницы Татарстана могло стать короткой замыкание. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
В настоящее время специалисты осматривают сосудистое отделение, где был замечен огонь. Рассматривается версия короткого замыкания, уточнил собеседник агентства.
"По словам очевидцев, сначала возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым", — добавил он.
Также в Минздраве региона уточнили, что среди пострадавших и эвакуированных при не было пациентов с коронавирусом. Известно, что двое из четырех пострадавших получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, а остальные — отравились продуктами горения. При этом еще два человека погибли на месте пожара.
Возгорание произошло в больнице Татарстана около 22.00 мск. Площадь пожара составила около 5 кв. м. Спасатели смогли ликвидировать горение за 15 минут.
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Пожары , Происшествия , Минздрав РФ , Республика Татарстан
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