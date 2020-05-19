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В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади более 678 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 23 лесных пожарах более чем на 290 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 678 гектар", — говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 19 мая в России действовали 22 лесных пожара на площади 4 879 гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (3099 гектаров).
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Пожары , Происшествия , Пожар в Москве
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