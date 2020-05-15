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Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены
Фото: РИА Новости
В городе Корсакове (Сахалинская область) 35-летний мужчина сжег принадлежащую его супруге квартиру из-за семейного конфликта. Пара заключила брак менее месяца назад — 17 апреля, но медовый месяц не задался, сообщает Sakhalin.info.
sakhalin.info
Пострадавшая приобрела квартиру три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в ней совместно. Но уже 10 мая они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. По окончании трудового дня она не поехала домой — зашла в гости к подруге. Супруг тем временем находился в квартире и употреблял спиртные напитки.
Спустя некоторое время женщина позвонила ему, попросила успокоиться и лечь спать, но мужчина заявил, что его больше нет — и дома тоже нет. После этих слов жена россиянина забеспокоилась, и вместе с подругой и ее мужем поехала к себе домой. Подъехав к жилому зданию, она увидела супруга — он вышел из подъезда и куда-то направился. Вскоре из квартиры россиянки на третьем этаже повалил дым, на место вызвали пожарных.
«У меня была истерика, — рассказала женщина изданию. — Я просила, чтобы спасли кота, и они его вынесли. Сейчас каждый день вожу его к ветеринару на процедуры, там делают уколы и сажают его в кислородную камеру». Огонь уничтожил обстановку в квартире, кроме того, при тушении была залита квартира соседки.
Муж пострадавшей еще во время пожара прислал ей в WhatsApp фото подожженных вещей, но его вина в произошедшем пока не доказана. Женщина планирует развестись с супругом, общаться с ним она отказывается и пока проживает у родственницы.
Ранее в мае сообщалось о жительнице Торжокского района Тверской области, которая лишилась частного дома после ссоры с рабочим. Мужчина спалил коттедж, чтобы отомстить нанимательнице: 32-летняя россиянка не до конца рассчиталась с подозреваемым за строительные работы, из-за чего и возник конфликт.
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Пожары , Происшествия , Sakhalin.info , Корсаков , Сахалинская Область
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