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Пьяный россиянин сжег квартиру жены во время медового месяца 

Артём Кульша 47 минут назад
Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены
Фото: РИА Новости
Житель города Корсакова Сахалинской области поджег квартиру жены во время медового месяца. Об этом сообщает «Сахалин.инфо».
В 2017 году 39-летняя парикмахерша Элина купила однокомнатную квартиру в Корсакове. Она жила там с котом, пока в 2019-м не познакомилась с 35-летним мужчиной и не пригласила его жить с ними.
17 апреля Элина вышла замуж за возлюбленного. 10 мая между ними произошла перепалка. Утром 11 мая Элина ушла на работу, а ее супруг не пошел и стал распивать спиртные напитки. После работы Элина пошла к подруге и позвонила мужу. Тот заявил, что она все разрушила, что больше нет ни его, ни дома.
Это обеспокоило Элину и она поехала домой. Там она сначала услышала пожарную сирену, а потом увидела дым из собственной квартиры. Оказалось, муж устроил там пожар — сложил одежду и поджог. Пожарным удалось спасти кота. Он надышался дымом и получил ожоги уха и лапы. В настоящее время Элина и ее кот живут у тети женщины. Элина подала на супруга заявление в полицию и намерена подать на развод.
«Вот такой вот удачный брак», — отметила Элина.
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Пожары , Происшествия , Корсаков , Сахалинская Область
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