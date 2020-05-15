Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены

В 2017 году 39-летняя парикмахерша Элина купила однокомнатную квартиру в Корсакове. Она жила там с котом, пока в 2019-м не познакомилась с 35-летним мужчиной и не пригласила его жить с ними.

17 апреля Элина вышла замуж за возлюбленного. 10 мая между ними произошла перепалка. Утром 11 мая Элина ушла на работу, а ее супруг не пошел и стал распивать спиртные напитки. После работы Элина пошла к подруге и позвонила мужу. Тот заявил, что она все разрушила, что больше нет ни его, ни дома.

Это обеспокоило Элину и она поехала домой. Там она сначала услышала пожарную сирену, а потом увидела дым из собственной квартиры. Оказалось, муж устроил там пожар — сложил одежду и поджог. Пожарным удалось спасти кота. Он надышался дымом и получил ожоги уха и лапы. В настоящее время Элина и ее кот живут у тети женщины. Элина подала на супруга заявление в полицию и намерена подать на развод.