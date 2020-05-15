В Забайкальском крае потушили 11 лесных пожаров 

Забайкальском крае за сутки пожарные потушили 11 лесных пожаров общей площадью более тысячи гектаров, передает сайт "Аргументы и факты".

На сегодняшний день в регионе, зарегистрировано восемь лесных пожаров. Четыре из них действуют на площади более 2 тысяч гектаров.

Отмечается, что работа по тушению велась при штормовом ветре, что осложняло процесс. Пожарные смогли локализовать четыре пожара на площади более 2 тысяч гектаров. Сегодня планируется локализовать три пожара и два ликвидировать. На пожарах работает 333 человека и 50 единиц техники.

В лесах Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.