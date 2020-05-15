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В Забайкальском крае потушили 11 лесных пожаров 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Забайкальском крае потушили 11 лесных пожаров
Фото: ТАСС
В Забайкальском крае за сутки пожарные потушили 11 лесных пожаров общей площадью более тысячи гектаров, передает сайт "Аргументы и факты".
На сегодняшний день в регионе, зарегистрировано восемь лесных пожаров. Четыре из них действуют на площади более 2 тысяч гектаров.
Отмечается, что работа по тушению велась при штормовом ветре, что осложняло процесс. Пожарные смогли локализовать четыре пожара на площади более 2 тысяч гектаров. Сегодня планируется локализовать три пожара и два ликвидировать. На пожарах работает 333 человека и 50 единиц техники.
В лесах Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.
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Пожары , Происшествия , Забайкальский Край
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