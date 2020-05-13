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В США отказались от российских аппаратов ИВЛ 

Мария Иванова и ещё 127 21 минуту назад
Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
По ее словам, эти аппараты еще не использовались в США, их не отправляли в больницы.
Монтези уточнила, что власти американских штатов решили принять меры предосторожности и вернуть аппараты в FEMA.
Как писал «Рамблер», ранее Росздравнадзор пообещал проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.
В результате пожара в московской клинике, произошедшего 9 мая, погиб один человек. Возгорание в Петербурге произошло 12 мая, его жертвами стали пятеро пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.
Источники СМИ называли перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания. Аппараты в обеих больницах были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, до этого проблем с его продукцией не было.
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Пожары , Видео , В мире , Происшествия , Пожар в Санкт-Петербурге , Пожар в Москве , Пожар в Красногорске , Росздравнадзор , Reuters
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