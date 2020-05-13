Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США , были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

По ее словам, эти аппараты еще не использовались в США, их не отправляли в больницы.

Монтези уточнила, что власти американских штатов решили принять меры предосторожности и вернуть аппараты в FEMA.

Как писал «Рамблер», ранее Росздравнадзор пообещал проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.

В результате пожара в московской клинике, произошедшего 9 мая, погиб один человек. Возгорание в Петербурге произошло 12 мая, его жертвами стали пятеро пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.

Источники СМИ называли перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания. Аппараты в обеих больницах были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, до этого проблем с его продукцией не было.