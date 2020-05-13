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США изымают со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге 

РИА Новости и ещё 108 18 минут назад
В США запретили использовать аппараты ИВЛ из России
Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
"В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, но они были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", — отмечается в сообщении.
Пожар в больнице
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание, "один из аппаратов ИВЛ загорелся". Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн "Радиоэлектронные технологии", проверят аппараты ИВЛ марки "Авента" после пожара. Он добавил, что выводы о причинах ЧП делать рано, отрабатывается несколько версий, но власти города приняли решение не использовать в больницах аппараты ИВЛ этого завода-изготовителя до окончания результатов проверки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Пожары , В мире , Происшествия , Пожар в Санкт-Петербурге , Пожар в Москве , Пожар в Красногорске , Александр Беглов , КРЭТ , Санкт-Петербург
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