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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ из загоревшихся больниц Москвы и Петербурга 

Газета.Ru и ещё 108 2 часа назад
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ из загоревшихся больниц Москвы и Петербурга
Фото: Газета.Ru
Росздравнадзор проверяет аппараты искусственной вентиляции легких, установленные в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ", — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что аппараты ИВЛ, ставшие причиной возгораний в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая, были произведены в одном месте, а именно на Уральском приборостроительном заводе.
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Пожары , Происшествия , Пожар в Красногорске , Генпрокуратура РФ , Росздравнадзор , Москва , Санкт-Петербург
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