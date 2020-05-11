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Власти Красногорска разыскивают родственников пострадавших при пожаре в хосписе 

ТАСС 30 минут назад
Пожар в хосписе: разыскиваются родственники пострадавших
Фото: ТАСС
Поиск родственников пожилых людей, которые проживали в хосписе в Красногорске в Подмосковье, где произошел пожар, организовали власти городского округа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации муниципального образования.
"Действует штаб оказания помощи пострадавшим, идет розыск родственников пожилых людей, проживавших в коттедже по улице Тенистая, д. 4.
На данный момент мы обзваниваем родственников тех… кто проживал в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких", — процитировали в сообщении слова главы округа Эльмиры Хаймурзиной.
Пожар в хосписе в частном коттедже в поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь с 10 на 11 мая. По данным МЧС, девять человек погибли на месте, еще девять госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое пострадавших размещены в отделении терапии.
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Пожары , Происшествия
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