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Владелец загоревшегося хосписа затруднился назвать число постояльцев 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Владелец сгоревшего хосписа не знал число постояльцев
Фото: krasnogorsk-adm.ru
Владелец загоревшегося в подмосковном Красногорске хосписа не смог назвать точное число постояльцев. Его в данный момент допрашивают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным МЧС, в доме находились 37 человек, по данным местной администрации — 29. Соседи понятия не имели о предназначении дома и крайне удивились, узнав, что это — хоспис, сообщает Пятый канал.
Кто-то считал, что это частный дом престарелых, другие думали, что это больница. Но никому и в голову не пришло, что здание предназначено для умирающих стариков. Впрочем, добавляет издание, никто и не интересовался зданием, в котором произошёл пожар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти подмосковного Красногорска решают, где разместить эвакуированных из горевшего хосписа стариков. Сейчас они находятся на соседнем участке.
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Пожары , Криминал , Происшествия
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