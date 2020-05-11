Владелец сгоревшего хосписа не знал число постояльцев

Владелец загоревшегося в подмосковном Красногорске хосписа не смог назвать точное число постояльцев. Его в данный момент допрашивают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным МЧС, в доме находились 37 человек, по данным местной администрации — 29. Соседи понятия не имели о предназначении дома и крайне удивились, узнав, что это — хоспис, сообщает Пятый канал.

Кто-то считал, что это частный дом престарелых, другие думали, что это больница. Но никому и в голову не пришло, что здание предназначено для умирающих стариков. Впрочем, добавляет издание, никто и не интересовался зданием, в котором произошёл пожар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти подмосковного Красногорска решают, где разместить эвакуированных из горевшего хосписа стариков. Сейчас они находятся на соседнем участке.