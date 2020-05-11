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Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Уточняется, что еще три человека были помещены в терапевтическое отделение больницы.

Сейчас администрация Красногорска решает вопрос о размещении эвакуированных людей, которые не пострадали при пожаре.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Также было опубликовано видео с места пожара.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Погибли 10 человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.